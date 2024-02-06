Новосибирцы плохо гасили кредиты досрочно

Уровень досрочных платежей в Новосибирской области ниже, чем в среднем по России, сообщил центр потребительских исследований Хоум Банка.

Жители Новосибирска и области в 2023 году погасили досрочно только 6,52% кредитов, в среднем по стране этот показатель — 8,05%.

В топ-5 регионов, где платежная дисциплина заемщиков опережает график выплат, вошли Чувашия, Магаданская область, Новгородская и Амурская области, Ямало-Ненецкой автономный округ. В Чувашии досрочно погасили 13,64% кредитов.

Средняя сумма потребительского кредита, по данным Хоум Банка, за год выросла на 37% и составила 354 тысячи рублей.

Наиболее часто досрочно кредит гасят заемщики 30-40 лет, состоящие в отношениях. Именно эта категория людей обладает наиболее развитыми навыками по планированию семейного бюджета, считают в банке.

Женщины гасят кредиты досрочно чуть чаще мужчин, что подтверждает тезис о том, что планированием бюджета часто занимаются именно они.