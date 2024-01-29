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Игру DOOM запустили на кишечной палочке

Источник:
Sibnet.ru
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Легендарную игру DOOM 1993 года впервые запустили на кишечной палочке, необычный эксперимент провела исследователь Лорен Рамлан из Массачусетского технологического института.

Девушка превратила бактерии в игровую сборку, переведя графику в черно-белые пиксели. Пиксели загорались, когда ученый активировала флуоресцентные белки, встроенные в кишечную палочку.

Бактерии находились в экспериментальной установке, похожей на дисплей, разрешение которого составило всего 32x48 пикселей. Главная проблема такой установки — очень низкая скорость обновления «пикселей».

Так, на отрисовку одного кадра уходит целых 8 часов 20 минут. Если предположить, что обычное время прохождения DOOM составляет 5 часов, то при достигнутой на бактериях частоте на прохождение игры уйдет более 600 лет.

Сейчас автор проекта работает над тем, как ускорить частоту отрисовки кадров. Она собирается добиться того, чтобы флуоресцентные белки быстрее гасли.

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Наука #Наука #Экшены
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Топ комментариев

paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

-Керя-

Елена Зеленская в Нью Йорке только потратила 1.1 миллион долларов в доме Cartier на побрекушки. Пусть...

smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)