Wink запускает вещание новых телеканалов

Пользователи Wink с 25 января получат доступ к двум новым телевизионным каналам — «Народ все видит» и «Новый Игровой Канал», сообщается на сайте Ростелекома.

«Народ все видит» — развлекательный канал с юмористическим контентом. Здесь будут транслироваться лучшие юмористские программы 90х и 2000х годов: «Фабрика смеха», «Маски Шоу», «Фабрика анекдотов», «Лучшие из лучших», «Камера Смеха», «Каламбур» и другие.

Канал «Народ все видит» будет доступен в пакетах «Wink», «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а также в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный».

«Новый Игровой Канал» — первый нишевый канал телеигр и викторин, не имеющий аналогов в России. На канале будут показывать интеллектуальные и развлекательные шоу: «Поле чудес», «Звездный час», «Один-в-один», «Угадай мелодию», «Три аккорда», «Ледниковый период».

Канал «Новый Игровой Канал» будет доступен в пакетах «Wink», «Трансформер», «Максимум», «Премиум», в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный».