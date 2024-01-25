Индекс криминогенности: самые опасные мигранты

МВД подсчитало, как часто иностранцы из ближнего зарубежья убивают и грабят в России. Лидерами оказались граждане Узбекистана и Таджикистана.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев запросил у МВД данные по «мигрантской» преступности. По его мнению, можно получить «индекс криминогенности», если взять число вставших на миграционный учет граждан той или иной страны СНГ и разделить на число преступлений в целом.

«Законопослушность разных мигрантов из разных стран разная. Мне бы не хотелось называть конкретные страны, так как тут же подымется крик, что я разжигаю...», — цитирует депутата RTVI.

Самые криминальные иностранцы

Чаще всего к ответственности привлекались граждане Узбекистана: в 2022 году на их долю пришлось примерно 40% преступлений, совершенных иностранцами. На втором месте — граждане Таджикистана, на третьем — Кыргызстана.

Реже всего в сводки МВД попадали граждане Туркменистана, Грузии и Абхазии.

Чаще всего иностранцам вменяют 228 УК РФ — незаконный оборот наркотиков. В 2022 году по этой статье привлекли 6 447 тысяч человек, что в два раза больше, чем годом ранее. Аналогичный рост показывает и статья 105 УК РФ (убийство).

Рост тяжких преступлений

Число преступлений, совершенных гражданами ближнего зарубежья, снижалось с 2013 года, когда было зафиксировано более 32 тысяч случаев. В 2019 году их стало меньше на треть. Затем снова начался рост. В 2022 году показатель достиг отметки в 30 278 случаев.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений среди иностранцев росло в течение 10 лет и стало максимальным в 2022 году — 11 664 случая. За первые пять месяцев 2023 года таких преступлений было уже 6 674. Более поздней статистики нет.

СПРАВКА. Тяжкое преступление — это умышленное деяние, за совершение которого УК РФ предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Либо неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы. Например, истязание, похищение, разбой.

Особо тяжкое преступление — это всегда умышленное деяние, которое наказывается лишением свободы на срок свыше 10 лет. В УК РФ это статьи — убийство, доведение до самоубийства, изнасилование, незаконные приобретение, хранение наркотиков, совершенные в особо крупном размере.