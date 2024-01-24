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Мусороперерабатывающий завод в Хакасии построят за 3,6 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Хакасии мощностью 155 тысяч тонн обойдется 3,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении Российского экологического оператора.

«Концессионные проекты РЭО поддерживает за счет средств от размещения облигаций ППК (публично-правовой компании РЭО), как правило, это до 95% от объема инвестиций в проект. По Хакасии сумма вложений РЭО может составить более 3,42 миллиарда рублей», — сказал заместитель генерального директора РЭО Сергей Королев.

По информации генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в конце декабря была утверждена дорожная карта, в рамках которой планируется строительство комплекса мощностью обработки 155 тысяч тонн в год и утилизации 62 тысяч тонн.

«Согласно дорожной карте, вскоре будем подавать вместе с регионом частную концессионную инициативу», — отметил Буцаев. Концессионное соглашение планируется подписать в июне 2024 года.

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Экономика #Промзона #Хакасия
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Max_tf700 Home

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GammiPluh

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corrector

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rumatam

во как .. огромный класс «нищих". Может все таки правы были и ВИЛенин и большевики ?