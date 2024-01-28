НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Саудовская Аравия запустит воздушное электротакси Lilium

Источник:
Al Jazeera
325 0

Саудовская Аравия запустит воздушное такси из электросамолетов Lilium Jet для перевозки паломников из аэропортов в отели Мекки, чтобы снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру во время хаджа.

Саудовская Аравия подписала соглашения с немецким разработчиком воздушного такси Lilium о покупке ста самолетов, приводит Al Jazeera сообщение компании Saudi Airlines.

Самолет Lilium Jet подходит для перевозки от четырех до шести пассажиров. Его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Lilium Jet отличается уникальной кабиной, допускающей несколько вариантов расположения сидений, а «также отвечает всем потребностям паломников, стремящихся получить наилучшие впечатления от полета», отметили в Saudi Airlines.

В компании Lilium считают, что аэротакси увеличит спрос на электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой.

Еще по теме
Российскую орбитальную станцию оснастят суперкомпьютером
Wired заявил о погружении мира в цифровое средневековье
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Nature заявил об обретении ИИ настоящей мощи — доброй и злой
смотреть все
Наука #Техника #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индекс криминогенности: самые опасные мигранты
Перемирие или разгром: что будет на Украине в 2024 году
Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76
Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

mosquito__2010

В итоге разбежалась вся Украина. Полмиллиона жмуров, 10 миллионов беженцев, денег в бюджете нет в силу...