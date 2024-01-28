Саудовская Аравия запустит воздушное такси из электросамолетов Lilium Jet для перевозки паломников из аэропортов в отели Мекки, чтобы снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру во время хаджа.

Саудовская Аравия подписала соглашения с немецким разработчиком воздушного такси Lilium о покупке ста самолетов, приводит Al Jazeera сообщение компании Saudi Airlines.

Самолет Lilium Jet подходит для перевозки от четырех до шести пассажиров. Его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Lilium Jet отличается уникальной кабиной, допускающей несколько вариантов расположения сидений, а «также отвечает всем потребностям паломников, стремящихся получить наилучшие впечатления от полета», отметили в Saudi Airlines.

В компании Lilium считают, что аэротакси увеличит спрос на электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой.