Ученых встревожила загадка взрывающихся кратеров в Сибири

Гипотеза о появлении гигантских кратеров в Сибири из-за выбросов метана, спровоцированных глобальным потеплением, глубоко встревожила ученых, пишет издание Business Insider со ссылкой на климатологов.

Впервые эти огромные воронки были замечены в 2012 году. Они возникли в безлюдных местах Сибири в вечной мерзлоте и очень озадачили ученых. Кратеры достигают внушительных размеров: более 50 метров в глубину и 20 метров в диаметре.

Ученые предполагают, что воронки образовались из-за выбросов природного газа — метана. «Когда меняется климат или из-за повышения атмосферной температуры ослабевает наружная часть вечной мерзлоты, мы получаем такие выбросы», — пояснила Business Insider профессор Хельге Хелленванг.

Если гипотеза окажется верна, это грозит проблемами человечеству. Метан — сильнодействующий парниковый газ. А кратеры — своеобразные гигантские трубы для его выбросов в атмосферу.

«Если это стандартный способ прорыва крупных газовых скоплений, то получается, что Земля выбрасывает огромное количество метана за очень короткое время», — отметил исследователь Томас Берчхолл из университетского центра в Шпицбергене.