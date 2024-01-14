Спутники Copernicus Европейского космического агентства (ESA) запечатлели строительство в Саудовской Аравии горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» протяженностью 170 километров.

«Зеркальная линия» — это инновационный «город-небоскреб». Его возводят на северо-западе Саудовскои Аравии. Согласно проекту, он будет состоять из двух сплошных зеркальных фасадов, расположенных напротив друг друга. Их объединит система переходов, откидных мостов.

Пассажиров вдоль здания будут возить сверхбыстрые поезда — со скоростью в 512 километров в час. Линии железных дорог пройдут под землей, то есть фактически речь идет и о крупнейшем метро в истории.