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На любовь и судьбу: когда гадать на Рождество

Источник:
Sibnet.ru
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Гадания на картах
Фото: © Sibnet.ru
Традиционным временем гаданий считаются Святки — период между православным Рождеством и Крещением. Но особо нетерпеливые гадают на суженого и судьбу раньше. Когда именно и на что гадать перед Рождеством в 2024 году?

Благоприятным для гаданий считают рождественский сочельник и особенно ночь с 6 на 7 января. Однако эзотерики предостерегают — гадать на будущее нужно до полуночи. После 00 часов любые магические действия опасны, можно не только получить неверные ответы, но разрушительно вмешаться в свое будущее на астральном плане.

Поэтому лучшее время для гаданий на Рождество — поздний вечер сочельника 6 января до полуночи, когда уже стемнело, наступила власть Луны и получить информацию из тонкого мира может даже не слишком опытный гадальщик.

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Стоит учесть и предписания магического лунного календаря. В 2024 году 6 января приходится на четвертую фазу, 25-й лунный день. В этот день гадать на любовь и судьбу не запрещено, но не ради праздного любопытства. Правда откроется только в том случае, если у человека есть очень важный вопрос или проблема.

Например, если если девушка недавно рассталась с любимым и хочет узнать будущее с конкретным мужчиной. Или уже в полном отчаянии от долгого одиночества и ожидания суженого. Или у человека стоит вопрос переезда, смены работы, необходимо принять какое-то поворотное решение.

В остальных случаях 25 лунный день больше подходит для приготовления атрибутов и инструментов для гаданий. Например, в этот день можно запастись свечами, картами, водой из природных источников или другими магическими предметами для будущих гаданий на Святках.

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