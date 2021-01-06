Гадаем на фильмах: что ждет в 2021 году?

Фильмы могут предсказать будущее, как это было, например, в «Заражении» Стивена Содерберга. Почему бы не обратиться к кинематографу, чтобы узнать свою судьбу в 2021 году?

Для гадания на фильмах нужно всего лишь выбрать число. Сделать это можно с помощью генератора случайных чисел. В строке «количество чисел» выберите «1», а в диапазоне — от 1 до 10. Нажмите кнопку «сгенерировать». Смотрите, какое выпавшее число совпадает с номером фильма — это и будет вашим предсказанием на 2021 год.

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Фильмы с предсказаниями

Для ответа прочитайте описание фильма и его интерпретацию в гадании. А для большего понимания предсказания — посмотрите фильм. В выпавшей картине вы сможете найти важные для себя ответы или сценарий, которому стоит следовать в 2021 году.

1. «В погоне за счастьем»

Жизнеутверждающая драма об «американской мечте» основана на реальной истории жизни миллионера Криса Гарднера. Безработный Крис (Уилл Смит) на протяжении всей картины борется с превратностями судьбы, преследуя главную цель своей жизни – дать сыну хорошее образование.

Значение в гадании: в 2021 году вам придется столкнуться с трудностями, но вы их благополучно преодолеете, достигнув цели и счастья.

2. «Социальная сеть»

В фильме рассказывается история создания одной из самых популярных в социальных сетей — Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.

Значение в гадании: если вы любите проводить время в социальных сетях — не теряйте его даром. Придумайте что-то свое, например, начните вести блог. Популярность на просторах Сети не заставит долго ждать.

3. «Лед»

Трудолюбивая фигуристка Надя на заре успеха получает тяжелую травму. Вернувшись в родной Иркутск, она заново обретает мечту – благодаря своей сибирской стойкости и неожиданной любви.

Значение в гадании: не останавливайтесь ни перед какими трудностями. Даже если сил совсем не осталось, рядом окажется надежный человек, который поможет преодолеть преграды. Присмотритесь, может он — ваша судьба.

4. «Инферно»

Профессор Лэнгдон приходит в себя после ранения, ничего не помня. Дальнейшие события угрожают мировой безопасности, а ответы зашифрованы в «Божественной комедии». Вместе с доктором Сиенной Брукс он рискует жизнью, чтобы предотвратить катастрофу.

Значение в гадании: вас ждут приключения и интересные знакомства. Но чтобы обрести радость, придется следовать благим целям и заботиться о близких.

5. «Дублер»

Главный герой истории — успешный актер, звезда шоу-бизнеса Игорь Успенский. А в подмосковном городе живет Сева, человек, чрезвычайно похожий на Игоря Успенского. Известный артист решает не подавать в суд на салон, а предложить Севе стать своим дублером.

Значение в гадании: 2021 год даст возможность сыграть главную роль. Главное, чтобы это не вскружило голову. Придется выбирать между спокойствием и бурей страстей.

6. «Снежные псы»

Тед Брукс — дантист из Майами. Работа идет полным ходом. Но однажды он получает уведомление о том, что какая-то женщина по имени Люси включила его в свое предсмертное завещание. Оказывается, что Тед — приемный сын, а Люси — его настоящая мать. Он летит в Аляску, и получает наследство — ездовых собак.

Значение в гадании: год сулит встретить свою любовь. Чтобы судьба быстрее вас свела — заведите домашнего питомца. А еще в 2021-м очень важно наладить отношения с родственниками.

7. «Великий Гэтсби»

Экранизация культового романа Фицжеральда. Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя», Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк, оказываясь вовлеченным в захватывающий мир богатых — их иллюзий, любви и обманов.

Значение в гадании: весь год пройдет как большой шикарный праздник. Но среди рек шампанского будет сложно разобраться, кто истинный друг. Не стоит забывать, что праздная жизнь до добра не доводит. Оставляйте время на работу.

8. «Я худею»

Кондитер Аня с ужасом обнаруживает, что изрядно поправилась. Ее спортивный парень Женя не готов принять любимую в новом весе и уходит от нее. При поддержке позитивного толстяка Коли Аня становится на тернистый путь ЗОЖ и похудения, который в итоге приводит девушку к принятию самой себя.

Значение в гадании: придется поработать над собой, уделите больше внимания своему здоровью и внешнему виду. Эксперименты с внешностью окажутся успешными. Но помните, что главное в человеке — внутренняя красота.

9. «Мое прекрасное лето с Софи»

16-летняя Наима проводит летние каникулы в Каннах. Туда же приезжает и ее 22-летняя кузина Софи, живущая под девизом «Лови момент!». Она начинает обучать Наиму своей философии, суть которой сводится к потаканию прихотям богатых мужчин.

Значение в гадании: В вашем окружении появится человек, мнение которого будет чрезвычайно важным. Но не забывайте, что ответственность за вашу жизнь — только на вас. Год подарит много халявы, а друзья будут как никогда щедры.

10. «Боль и слава»

Знаменитый испанский режиссер Сальвадор Мальо пребывает в творческом простое из-за многочисленных возрастных болячек, которые омрачают гению жизнь и не дают работать. Пока он тоскует и придается воспоминаниям, обстоятельства приносят ему новые встречи с важными людьми из давнего прошлого.

Значение в гадании: год будет полон воспоминаний и грусти по прошлому. Нужно понять, что все былое — это ваш опыт, который можно применить в создании чего-то нового. Займитесь творчеством и радуйтесь каждому дню.