Простые городские гадания на Рождество

Гадания теперь не столько таинство, сколько развлечение. Но от того они не перестают быть правдивыми — простые обряды могут подсказать верную дорогу или истинные желания. Как погадать на будущего мужа, на деньги, карьеру и узнать, что ждет в грядущем году?

Ночь перед Рождеством считается первой в году подходящей для гадания. В это время желания и предсказания сбываются с наибольшей вероятностью. Гадают обычно вечером 6 января и в ночь на 7 января.

Гадание на имя

Гадание очень простое и подойдет как для большой компании, так и для пары человек, и даже одного гадающего. Суть гадания — узнать имя будущего возлюбленного/возлюбленной.

Для этого нужно написать 12 имен на бумажках (для парней и девушек пишутся отдельно). И имя, которое вытащит гадающий, будет именем того самого, с кем суждено провести ближайший год.

Если в гадании принимает участие большая компания, имена могут писать все участники. Например, трое друзей пишут по четыре мужских имени, в общей сложности получается 12. Из этих 12 и тянет имя гадающая.

Гадание на песнях

Гадание на плейлисте тоже подойдет как для компании, как и для одного человека. Суть гадания — получить ответ на вопрос в песне.

Для гадания понадобится смартфон (ноутбук, телевизор), любое устройство, которое может воспроизводить музыку.

Гадающий задает вопрос. Например: «Как пройдут выходные?». Включается рандомная песня, которая станет ответом. Допустим, в ответ заиграла песня «По барам» Анны Асти, это значит, выходные предвещают гадающему бурные выходные в кутеже.

Гадание на книге

Гадают на книге примерно также, как на плейлисте. Но здесь нужно указать параметры для ответа и заранее выбранная книга.

Сначала гадающему нужно сформулировать вопрос, который предусматривает не прямой ответ. Например, «Каким будет год с финансовой стороны?», а не «Заработаю ли я миллион?».

Далее гадающий называет страницу и строчку, обязательно указывая, строка будет считаться снизу или сверху.

У такого гадания есть нюансы. Например, на выбранной странице расположена картинка или в указанной строке содержится лишь перенесенное слово. Эти моменты нужно обговорить перед гаданием и решить: будет ли подобный ответ рассчитываться как молчание Вселенной или нужно будет перезадать вопрос еще раз.

Гадание да/нет

Для этого гадания потребуется обычная колода карт. Все максимально просто — гадающий задает вопрос, на который можно ответить «да» или «нет».

Чтобы получить ответ, нужно вытянуть карту из колоды. Если попалась красная масть, ответ —«да», если черная — «нет».

Гадание на свече

Подобное гадание подойдет тем, у кого есть фантазия. Для процесса понадобится восковая свеча и блюдце с холодной водой.

Гадающий должен зажечь свечу, и пока она горит несколько минут, сосредоточиться на своих желаниях, подумать о будущем и мысленно задавать вопрос, что случится в новом году. Как только воск растопится в достаточном количестве, его нужно вылить в блюдце с водой и смотреть, какая фигурка образовалась.

Здесь придется подключить образное мышление и постараться довериться первой мысли, которая пришла в голову. Если гадающий увидел в фигуре какой-то транспорт — ждут путешествия, цветы — к счастливым отношениям, облака — к радости. Если видятся животные, нужно понять, вызывают они страх или спокойствие. Монстры и чудища, привидевшиеся гадающему, сулят нерешенные проблемы.