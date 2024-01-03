Нумеролог увидела точки ядерной войны в 2024 году

Нумеролог Кристина Егиазарова назвала точки, в которых в 2024 году может вспыхнуть локальная ядерная война.

«Я вижу, что может быть локальная ядерная война. Я назову точки — это Украина, Франция, Турция — такая негативная точка стоит, там, где Армения и Азербайджан», — сказала Егиазарова в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Нумеролог еще в 2020 году посчитала, что в 2024 году стоит массовое вымирание: «рождается молодежь, а у них в программе нет ни одного ребенка».

Егиазарова также увидела третью мировую войну — она будет не такой кровопролитной, как прошлые, быстрой и жесткой. Но она закончится в 2026 году. В 2025 «начнет заканчиваться, утихать» СВО.