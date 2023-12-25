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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мошенники начали красть данные посмотревших «Слово пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники с 1 ноября создали 398 поддельных доменов для просмотра сериала «Слово пацана». При этом такие сайты используются для кражи персональных данных и незаметного оформления платных подписок.

Злоумышленники собирают ФИО пользователей, номера телефонов, банковскую информацию, передает BI.ZONE Brand Protection. Сайты содержат предложение посмотреть все серии бесплатно. Однако после просмотра появляется всплывающее окно с предложением оплатить подписку на сутки.

Затем пользователя перенаправляют на сторонний сайт. Если он совершает оплату, ему скрытно подключают еженедельную подписку на 340 рублей, она продлевается автоматически. Однако гражданин при этом так не получает доступ к сериалу.

«Схема получила массовое распространение еще и потому, что скоро начинаются длинные новогодние праздники, а на них, как правило, увеличивается потребление контента», — пояснил директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE Евгений Волошин.

Эксперты отмечают, что пользователям, желающим бесплатно посмотреть «Слово пацана», посмотреть необходимо внимательно проверять домены сайтов. Безопасный просмотр возможен только на официальных стриминговых платформах.

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Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
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