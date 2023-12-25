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Рекордную новогоднюю елку из 800 машин собрали в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Водители в Красноярске собрали самую большую елку из автомобилей в России — она состояла из 800 машин. Видео опубликовано в сообществе «Автокайф» в соцсети «ВКонтакте».

Когда автомобили выстроились в нужно порядке, один из организаторов зажег файер-звезду на верхушке автоелки. Затем все водители стали по очереди сигналить и включать фары.

По словам организаторов, на сбор автоелки ушло восемь часов.

Красноярские автомобилисты побили собственный рекорд — в 2022 году они собрали новогоднюю елку из 700 машин. В этом году автоелка стала самой большой в России, что засвидетельствовала официальная Книга рекордов страны.

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Авто #Красноярск #Видеоновости
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