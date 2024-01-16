GPT-5 и лунная миссия: главные научные события 2024 года

Редакция ведущего научного журнала Nature составила список научных событий, за которыми стоит следить в 2024 году. Эксперты считают, что эти разработки изменят мир. В частности, в перечень попали модифицированные комары и первая за полвека лунная миссия.

Искусственный интеллект

Компания OpenAI в 2024 году должна выпустить GPT-5, следующее поколение самой продвинутой модели искусственного интеллекта, лежащей в основе чат-бота ChatGPT. Также ожидается выход новых версий конкурентов ChatGPT — Gemini от Google и AlphaFold. Нейросети получат удивительные возможности.

Запуск новейших суперкомпьютеров

В 2024 году заработает первый в Европе экзафлопсный суперкомпьютер под названием «Юпитер», который сможет выполнять один квинтиллион вычислений каждую секунду. В США запустят сразу две экзафлопсные машины: Aurora и El Capitan.

Суперкомпьютеры используют для создания «цифровых двойников» людей, моделирования климата Земли и создания карт нейронных цепей мозга.

Исследования звезд

Заработает уникальная обсерватория Веры Рубин в Чили, с ее помощью ученые рассчитывают найти признаки темной энергии и темной материи.

Также обсерватория соберет огромный объем данных, это упростит обнаружение кратковременных оптических событий, таких как сверхновые звезды и малых тел Солнечной системы — околоземных астероидов и объектов пояса Койпера.

Поиски темной материи

Ожидается публикация результатов эксперимента BabyIAXO по обнаружению аксионов — частиц темной материи, предположительно испускаемых Солнцем и преобразующихся в свет. Данные частицы еще не наблюдались экспериментально.

Кроме того, в 2024 году ученые надеются точнее определить массу нейтрино — одной из самых загадочных элементарных частиц.

Лунная миссия

Агентство NASA впервые с 1970-х годов отправит пилотируемую миссию на Луну. Миссия Artemis II, запланированная на ноябрь 2024 года, предусматривает десятидневный облет вокруг земного спутника четырех астронавтов. Следующая миссия Artemis III будет включать высадку на Луне первой женщины.

Обезвреживание комаров

Всемирная программа борьбы с комарами (WMP) начнет производство модифицированных комаров на заводе в Бразилии. Насекомые заражены бактериальным штаммом, который предотвращает передачу патогенных вирусов. То есть искусственно зараженные комары будут заражать сородичей, и в результате все эти насекомые не смогут переносить опасные для человека вирусы.

Всего планируется выпустить до 5 миллиардов модифицированных комаров, это позволит защитить до 70 миллионов человек.

Полная защита от коронавируса

Ожидается выход вакцин следующего поколения от COVID-19, которые обеспечат полную защиту от различных вариантов SARS-CoV-2. Так, в США планируются испытания сразу трех препаратов, два из которых предназначены для создания иммунитета в дыхательных путях. Третья вакцина на основе мРНК усиливает антитела и активирует реакцию Т-клеток для достижения долгосрочного иммунитета.