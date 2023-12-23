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Звезда «Слова пацана» описал самый забавный момент в сериале

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Лев Зулькарнаев, который сыграл Зиму в сериале «Слово пацана», рассказал о своей любимой сцене. По его словам, он любит парадоксы в сюжете.

«Любимая сцена — когда парни только открыли видеосалон и Зима показывает Марату, как завлекать публику. Этот момент в сценарии был написан очень круто и таким же получился в кадре», — отметил Зулькарнаев.

При этом артист удивился тому, что многим фанатам сериала запомнился момент задержания банды главных героев. Зулькарнаев напомнил, что в тот момент из всех персонажей улыбался только Зима.

Актер считает, что ему удалось хорошо проработать своего героя, что позволило этому эпизоду запасть в душу зрителям. «Казалось бы, чего ждать от человека, который все время молчал, а он взял и засмеялся, как буддистский монах», — сказал он.

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Топ комментариев

Asd10

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