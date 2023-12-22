Врач посоветовала, чем заменить шампанское на Новый год

Шампанское или игристое вино — одни из самых неблагоприятных напитков с точки зрения здоровья, поэтому в Новый год лучше отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю, заявила врач-диетолог Татьяна Залетова.

«Холодный газированный алкоголь, наверное, самый неблагоприятный с точки зрения состояния здоровья напиток, потому что газация и холод вызывает спазм протоков пищеварительных желез и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи», — сказала она РИА Новости.

Залетова пояснила, что из-за этого в новогоднюю ночь достаточно часто встречаются проблемы с поджелудочной железой или желчным пузырем. Поэтому если у человека есть эти заболевания, то лучше отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю, отметила специалист.

По ее словам, выбирать лучше неокрашенные напитки и сухие сорта вин. А вот смешивать алкоголь с различными сладкими газировками или соками не рекомендуется.

Кроме того, чтобы было больше шансов не получить негативные последствия от употребления алкоголя на утро, не следует менять алкогольный напиток в течение вечера, а отдать предпочтение какому-то одному, уточнила эксперт.