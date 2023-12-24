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Зелень и острые вкусы: что подавать на стол в год Дракона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com
Дракон любит все яркое, острое и натуральное. Чтобы угодить символу 2024 года, нужно учесть эти особенности при планировании новогоднего меню и сервировке праздничного стола.

Чтобы уважить тотем года — Зеленого Деревянного Дракона, необходимо соблюдать ряд простых правил. У каждого животного в китайском гороскопе свои предпочтения в цветах и блюдах на праздничном столе.

Что можно

Дракон — любитель ярких красок, острых вкусов и качественных свежих продуктов, рассказала Sibnet.ru член Союза астрологов России Юлия Богданова.

«На столе должны быть фрукты, орехи, свежая рыба и красное мясо в разнообразных специях. Эти продукты символизируют достаток, изобилие, удачу и здоровье», — посоветовала Богданова.

Астролог посоветовала украсить новогодний стол яркой и сочной зеленью. Она символизирует рост и развитие.

«Если вы хотите, чтобы в грядущем году ваши проекты гармонично развивались, обязательно порадуйте Дракона свежими овощами и травами», — отметила собеседница.

Что нельзя

Консервы и полуфабрикаты на новогодний стол лучше не ставить. Лучше приготовить стейк из красного мяса или рыбы. Эти блюда привлекут богатство в дом.

Есть и конкретные продукты, которые для встречи 2024 года не следует ставить на стол. Это блюда из крольчатины.

«Истинный китайский Новый год насупит только в феврале, а значит, пока еще идет год Кролика. Да и у китайцев есть легенда, в которой рассказывается как Дракон однажды спас Кролика от волков», — объяснила астролог.

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Оракул #Новый год
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