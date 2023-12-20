Гирлянды и елка: как украсить дом в год Дракона

Елка обязательный атрибут Нового года. Чтобы правильно встретить 2024 год, нужно не скупиться не только на настоящее хвойное дерево, но и на гирлянды. Вступающий в свои права Зеленый Деревянный Дракон любит огонь.

Основные цвета для встречи года Дракона — красный, зеленый, золотой и желтый. В выборе декора стоит опираться на эту цветовую палитру.

Например, идеальной будет красная скатерть, а на столе композиция из еловых веток и мандаринов. Дополнить это следует дорогими подсвечниками или красивым сервизом.

«Дракон любит яркость и роскошь. Помните об этом. Особое внимание уделите украшению новогодней красавицы. Недаром наши предки считали ее порталом связи с высшими силами», — рассказала член Союза астрологов России Юлия Богданова.

Учитывая цветовые предпочтения покровителя наступающего года, дом стоит украшать ярко. Вообще, в Новый 2024 год все должно мерцать, сверкать и переливаться. Поэтому не стоит скупиться на гирлянды.

Как украсить елку на год Дракона

«Год Зеленого Деревянного Дракона я рекомендую обязательно встречать с новогодней елкой. Ведь все оттенки зеленого идеально подчеркивают ваше уважение к покровителю стихии года. Считается, что даже небольшая веточка хвойного дерева привлечет в дом достаток и здоровье», — посоветовала Богданова.

Чтобы новогодняя елка стала магнитом для процветания, богатства и успеха, украшать ее нужно с учетом правила: разделить на ярусы и наряжать каждый определенным образом.

Нижний ярус — связь с родом. Чтобы весь год предки помогали и поддерживали, на нижний ярус нужно повесить игрушки, которые достались от родителей или как-то напоминают о роде.

«Если вы с теплотой вспоминаете, как родители развешивали для вас на елку конфеты, повесьте их сюда тоже», — посоветовала астролог.

Средний ярус — символ настоящего. Сюда нужно повесить игрушки, которые говорят о том, чем бы человек хотел наполнить свою настоящую жизнь. Именно здесь место домикам, яхтам, звездам, подаркам, купюрам.

Верхний ярус символизирует связь с небесными помощниками, ангелами-хранителями. Его нужно украсить тем, что символизирует благосклонность небес. Это фигурки ангелов, шары, как символ гармонии, а также звезды.