Предложено решение проблемы с вечными пробками в Новосибирске

Прокуратура предложила мэрии Новосибирска ограничить движение фур в городе из-за постоянных пробок, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что одна из причин заторов на дорогах в плохую погоду (снег, дождь) — круглосуточное передвижение по городу крупногабаритного грузового транспорта.

Поэтому мэру города предложили разработать и принять документ, который ограничит проезд фур. Это позволит решить актуальную проблему с загруженностью улиц.

Новосибирск 6 декабря встал в 11-бальные пробки. Такого не было с ноября 2019 года.