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Предложено решение проблемы с вечными пробками в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Прокуратура предложила мэрии Новосибирска ограничить движение фур в городе из-за постоянных пробок, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что одна из причин заторов на дорогах в плохую погоду (снег, дождь) — круглосуточное передвижение по городу крупногабаритного грузового транспорта.

Поэтому мэру города предложили разработать и принять документ, который ограничит проезд фур. Это позволит решить актуальную проблему с загруженностью улиц.

Новосибирск 6 декабря встал в 11-бальные пробки. Такого не было с ноября 2019 года.

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Сибирь #Новосибирск #Транспорт и дороги #Местная власть
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Топ комментариев

jeryakob

он демостративно унижает власть, заслужила - яйца то у эрдогана только можно импортировать

Uynachalnica

"...отметил Кадыров, утверждая, что он изначально полагал, что его сына накажут." - перефразируя: да,...

DADMAL

Жаль что его тогда не отправили туда куда надо.

Grossmeister38rus

Это говорит глава региона !!!!!