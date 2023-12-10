Новогодняя игра «Комбо» стартует на Sibnet

Начинается новогодняя пора с развлечениями и подарками. Портал Sibnet.ru и Ростелеком запускают новую онлайн-игру с призами и подарками «Игровом комбо».

«Игровое комбо» стартует в 00 часов 11 декабря (по новосибирскому времени) и продлится две недели — до 24 часов 17 декабря. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте Sibnet.ru.

Чтобы набрать максимальное количество игровых баллов, важно не пропускать дни и следить за временем при выполнении заданий, чтобы попытки не сгорали.

Три игры и автомат подарков

«Игровое комбо» состоит из трех тематических активностей: «Кино и ТВ», «Интернет» и «Мобильная связь». В них баллы накапливаются по отдельности. Набравшие больше всех в каждой игре станут победителями.

Тема «Кино и ТВ» — все о популярных фильмах и телепередачах. Задача игрока — соединять пары из тематических карточек. Обладать энциклопедическими знаниями необязательно, но внимательность при выполнении заданий потребуется.

В теме «Интернет» нужно собирать слова из перемешанных букв. Если абракадабра никак не разгадывается, можно взять подсказку.

«Мобильная связь» посвящена миру этой технологии. Тематическая картинка скрыта, и надо отгадать, что на ней, открыв как можно меньше секторов.

Большое количество баллов можно заработать, разгадав ребус в разделе «Супервопрос». В случае правильного ответа баллы можно зачислить на счет любой игры.

Будет и суперпобедитель — тот, кто наберет больше всех баллов суммарно. Но получить одному человеку суперприз и главные призы игр нельзя. Поэтому на случай одновременной победы в играх и суммарно нужно выбрать наиболее желаемый приз в разделе «Призы».

Также можно играть в «Автомат подарков» — здесь число попыток зависит только от количества баллов на счете. Крутить автомат и пытаться получить подарок можно, пока баллы на игровых счетах не закончатся.

Что в призах и подарках

Суперприз «Игрового комбо» — расширенный комплект «Умный дом» и год использования сервиса.

Победитель «Кино и ТВ» получит умную колонку с голосовым помощником Марусей. Главный приз в игре «Интернет» — домашняя HD камера Hikvision DS-2CD-VC1W, в игре «Мобильная связь» — уличная купольная HD камера Hikvision DS-I122.

В автомате подарков разыгрываются смарт-гирлянда, пауэрбанк, складная зарядная станция, беспроводная мышь, настольная лампа и рюкзак.