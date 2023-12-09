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Новый год в детсаду: что подарить детям

Источник:
Sibnet.ru
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Новогодние подарки в мешках
Фото: GAlexandrova / CC BY-SA 4.0
Выбор новогоднего подарка для детсадовца вызывает сложности. Родителям нужно договорится о стоимости, полезности и уместности подарка. А еще презенты должны понравиться детям. Как выбрать подарок группе детей, чтобы угодить и детям, и родителям?

Главное негласное правило — дарить всем детям в группе одинаковые подарки. «Мы не требуем от родителей конкретных подарков, есть только рекомендации, чтобы, все-таки, подарки были одинаковыми, чтобы дети не ссорились между собой на празднике», — сказала воспитатель Лариса Беляева.

Что интересно детям

У детей дошкольного возраста примерно одни интересы — игры. Но эти игры должны соответствовать умениям и развитию ребенка того или иного возраста. 

«Лото, сборник с заданиями (по возрасту), настольные игры, конструктор. Чтобы это было не только развивающая игра, а чтобы можно было организовать семейный досуг. Тем более, скоро каникулы», — предложила варианты детский психолог Маргарита Алексеева. 

Что касается игрушек и сладостей, психолог советует отложить такие варианты подарков на второй план. Поскольку сейчас дети довольно быстро теряют интерес из-за их доступности.

«Сладости — на последнем месте. Сладкие наборы давно утратили актуальность, хотя их продолжают дарить. Опять же нет дефицита в сладостях и такие подарки провоцируют бесконтрольное поедание сладкого, и как следствие нарушение пищевого поведения», — объяснила Алексеева.

Варианты подарков

Желательно, чтобы подарок принес не только радость, но и пользу. При этом был универсальным — подходил девочкам и мальчикам, и был доступен по цене, так как финансовые возможности у родителей разные. 

Развивашки

Среди полезных подарков — развивашки. Это книги, игры, наборы с заданиями. Например, для младших групп в детсаду подойдут карточки с заданиями «Запускам речь». В набор входят шесть увлекательных занятия для детей — звуки животных, потешки, договорилки и другое. 

Ребятишкам постарше можно выбрать развивающую игру «Любимый огород», где дети смогут с помощью пинцета «выращивать» овощи. Эта игра развивает мелкую моторику, восприятие цвета и творческие способности и логику.


Книга всегда считалась хорошим подарком. Во времена гаджетов детям особенно важно прививать любовь к чтению. Поэтому можно выбрать в подарок книги с яркими картинками или объемными вставками, которые увлекут ребенка и позволят провести вместе время малышу и родителю. Такие книги можно найти по цене от 200 рублей.

Игры

Выбирая в подарок игры, например, настольные, нужно быть готовыми, что придется активно участвовать в использовании подарка. Но это тоже плюс — совместные занятия всегда на пользу воспитанию. 

Среди подходящих для детсадовского возраста игр на маркетплейсах можно подобрать такие: «Электровикторина для малышей», «Построй башню», «Словодел». Их цена начинается от 500 рублей.


Сладости

На маркетплейсах можно найти множество готовых подарочных наборов сладостей в яркой праздничной упаковке. Составы и цены сладких подарков очень разнообразны.

Например, набор из разных конфет весом 162 грамма за 167 рублей. Если хочется более солидный подарок, то подойдут новогодние наборы по 500 граммов в коробках, в виде елки, саней с Дедом Морозом или других стилизованных упаковках.

В «Яндекс. Маркете» указаны все конфеты, которые содержатся в таких наборах. А цены на них варьируются от 400 и более рублей. 



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