Солнечный «Каннибал» ударил по Земле

Мощную вспышку зафиксировали на Солнце, коронарный выброс получил название «Каннибал». Земляне уже почувствовали последствия вспышки.

Рентгеновский класс прошедшей солнечной вспышки составил М9.8, что очень близко к самому высокому классу мощности X, пишет Space.com. Явление вызвало быстро движущееся облако намагниченной плазмы, которое вырвалось из Солнца.

Скорость выброса составила порядка 2,9 миллиона километров в час. Специалисты предупреждают, что у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие, а в северных регионах планеты будут наблюдаться красивые полярные сияния.

По оценкам исследователей, Солнце достигнет пика своего текущего цикла активности в 2024 году, на год раньше, чем предполагалось ранее. Солнечный максимум наступит в период с января по октябрь 2024 года.