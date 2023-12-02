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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Солнечный «Каннибал» ударил по Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Мощную вспышку зафиксировали на Солнце, коронарный выброс получил название «Каннибал». Земляне уже почувствовали последствия вспышки.

Рентгеновский класс прошедшей солнечной вспышки составил М9.8, что очень близко к самому высокому классу мощности X, пишет Space.com. Явление вызвало быстро движущееся облако намагниченной плазмы, которое вырвалось из Солнца.

Скорость выброса составила порядка 2,9 миллиона километров в час. Специалисты предупреждают, что у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие, а в северных регионах планеты будут наблюдаться красивые полярные сияния.

По оценкам исследователей, Солнце достигнет пика своего текущего цикла активности в 2024 году, на год раньше, чем предполагалось ранее. Солнечный максимум наступит в период с января по октябрь 2024 года.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?