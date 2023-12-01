Объявлены российские цены на Tesla Cybertruck

Пикап Tesla Cybertruck будет стоить в России с доставкой и оформлением от 12 миллионов рублей, сообщил менеджер дилерского центра Moscow Tesla Club, который специализируется на импорте автомобилей Tesla.

«Полноприводный вариант в комплектации Long Range на 600 лошадиных сил с запасом хода 547 километров выходит под ключ, с доставкой, таможней, оформлением ПТС и СБКТС 140 тысяч долларов (12,4 миллиона рублей)», — цитирует«Газета.Ru» менеджера Moscow Tesla Club.

Трехмоторный вариант на 845 лошадиных сил под ключ обойдется в 171 тысячу долларов (15,1 миллиона рублей).

Менеджер уточнил, что реальный срок поставки, если размещать заказ сейчас, — третий квартал 2024 года. Заднеприводный пикап будет доступен только в 2025 году. Клиенту при этом необходимо полностью оплатить автомобиль при заказе

В США двухмоторная версия Tesla Cybertruck Long Range стоит 80 тысяч (около 7 миллионов рублей), трехмоторная Cyberbeast — 100 тысяч долларов (9 миллионов рублей).