Bloomberg узнало о кадровом голоде в украинской армии

Добровольцев почти нет, военкоматы работают плохо, наступила зима, которая еще более усложнит ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в украинских военных кругах.

В то время как российские войска продвигаются все дальше, украинская армия испытывает кадровый голод, сказали источники. Нехватка бойцов ВСУ ставит страну в очень тяжелое положение. Россия по численности населения как минимум в три раза превосходит Украину.

Военное командование предложило снизить призывной возраст с 27 до 25 лет. Верховная рада эту инициативу одобрила, но президент Владимир Зеленский пока не подписывает законопроект. Снижение призывного возраста дало бы ВСУ еще 140 тысяч бойцов. Но это чревато социальными протестами.

Проблема с нехваткой военнослужащих накладывается на неудачи на фронте, надвигающуюся зиму, ракетные удары и слабую помощь от союзников. Все это рисует для Украины крайне мрачную картину, отмечает агентство.

Вся эта ситуация может привести к «усилению напряженности» и дать развитие движению «мир любой ценой» в обществе, приводит Bloomberg опасения офиса президента Украины.