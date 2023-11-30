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Очередное награждение сына Кадырова оказалось фейком

Источник:
Sibnet.ru
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Адам Кадыров
Фото: © телеграм-канал Kadyrov_95

Распоряжение о признании сына главы Чечни Рамзана Кадырова почетным жителем Донецка оказалось фейком, официальный сайт администрации города был взломан, сообщил глава Алексей Кулемзин.

Телеграм-каналы в среду опубликовали документ с сайта администрации Донецка о присвоении 24 ноября Адаму Кадырову звания почетного гражданина Донецка.

В «указе» утверждалось, что звание решили присвоить за «активную гражданскую позицию, весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный, повышение имиджа города Донецка в масштабах РФ.

Глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин сообщил в телеграм-канале, что официальный сайт администрации города был взломан ЦИПсО Украины.

Документ о присвоении звания «Почетный гражданин Донецка» Адаму Кадырову по прямой ссылке, которую указывали некоторые СМИ, больше не доступен. Его имя исчезло из общего списка почетных жителей города.

Адаму Кадырову 16 лет. Его имя снова прозвучало в СМИ, после того как в августе он избил фигуранта уголовного дела о сожжении Корана Никиту Журавеля. С тех пор юноша получил девять госнаград, стал начальником службы безопасности отца и куратором чеченского батальона имени шейха Мансура, который войдет в структуру Минобороны России.

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