Сын Кадырова Адам назначен на новую должность

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Адам стал «куратором» чеченского батальона имени шейха Мансура, который войдет в структуру Минобороны РФ, сообщили депутат Госдумы Адам Делимханов и спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

«Адаму Кадырову доверено важное направление: отныне он будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ — батальон имени шейха Мансура», — написал в телеграм-канале Даудов.

По словам Делимханова, новое назначение Кадырова-младшего стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа».

Также Адаму вручили звезду батальона имени первого имама Кавказа Шейха Мансура.

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Кадыров рассказывал, что батальон будет базироваться в Гудермесе. Командиром подразделения стал Руслан Геремеев — бывший замкомандира чеченского батальона «Север» и фигурант дела об убийстве Бориса Немцова.

В начале ноября Адам стал начальником службы безопасности его отца. За последние месяцы сын главы Чечни, избивший в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, получил около десяти наград в том числе ордена Татарстана и Карачаево-Черкесии.