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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Странные объекты нашли на полюсе Меркурия

Источник:
Sibnet.ru
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Загадочные объекты нашли на плюсе Меркурия, исследователи считают, что они представляют собой подземные соляные ледники.

Их существование кажется невозможным — дневная температура на самой близкой к Солнцу планете достигает 230 градусов. При этом у Меркурия нет атмосферы, а поверхность максимально безжизненна, пишет New Atlas.

Несмотря на это, ученые обнаружили доказательства того, что на северном полюсе Меркурия скрыты подповерхностные ледники возрастом более миллиарда лет. Согласно моделированию, они возникли в ходе вулканической активности.

Когда вода просачивалась из ядра и достигала замерзшей подповерхностной полярной области, она образовывала мелководные моря. Водоемы взаимодействовали с потоками соли и формировали ледники.

Специалисты отмечают, что низкие температуры внутри Меркурия в далеком прошлом были возможны благодаря атмосфере. Она защищала полюса от Солнца, позволяла формироваться жидкой воде и стабилизировала замерзшие регионы под поверхностью.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

Asd10

Скорее всего когда Украина признает поражение, капитулирует и разоружится. Я так думаю.

mosquito__2010

Те кто под Авдеевкой попросту не понимали что их всех бросили на убой, так же как под Бахмутом, нужно...

corrector

"Иркут с пистолетом " плач, твой хозяин стареет !

Asd10

Ты просто недопонял. Они вместе бежали. ☺