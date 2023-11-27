Странные объекты нашли на полюсе Меркурия

Загадочные объекты нашли на плюсе Меркурия, исследователи считают, что они представляют собой подземные соляные ледники.

Их существование кажется невозможным — дневная температура на самой близкой к Солнцу планете достигает 230 градусов. При этом у Меркурия нет атмосферы, а поверхность максимально безжизненна, пишет New Atlas.

Несмотря на это, ученые обнаружили доказательства того, что на северном полюсе Меркурия скрыты подповерхностные ледники возрастом более миллиарда лет. Согласно моделированию, они возникли в ходе вулканической активности.

Когда вода просачивалась из ядра и достигала замерзшей подповерхностной полярной области, она образовывала мелководные моря. Водоемы взаимодействовали с потоками соли и формировали ледники.

Специалисты отмечают, что низкие температуры внутри Меркурия в далеком прошлом были возможны благодаря атмосфере. Она защищала полюса от Солнца, позволяла формироваться жидкой воде и стабилизировала замерзшие регионы под поверхностью.