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Ученые дали совет, как избавиться от привычки грызть ногти

Источник:
Sibnet.ru
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Люди в нервном состоянии часто начинают машинально обкусывать ногти, чесать кожу или теребить волосы. Это так называемые нервные привычки и есть простой способ от них избавиться, доказала группа нейропсихологов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф во главе с доктором Штеффеном Морицем.

Техника «замещения привычки» помогла более чем половине участников эксперимента избавиться от нервных привычек. Эти люди перешли с почесываний и обкусывания ногтей на более безопасные ритуалы, приводит Naked Science отчет ученых. 

В момент нервного напряжения эти люди приучили себя к другим действиям — поглаживанию ладоней, потиранию кончиков пальцев друг о друга, прикосновению к мочке уха, сжиманию кулаков.

Тренинг замещения привычки направлен на то, чтобы вам добиться схожей награды, используя другое действие. Чем более схожи ощущения, тем эффективнее замена. Человек борется не против желания что-то сделать, а предлагает себе нечто другое, используя старую нейронную схему.

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Наука #Психо #Здоровье
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