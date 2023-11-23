Депутат Госдумы из Красноярска отметил плюсы и минусы «Москвича 3»

Экс-мэр Красноярска, депутат Госдумы Сергей Еремин сделал обзор «Москвича 3». Он похвалил расход топлива, но покритиковал печку.

Еремин рассказал, что пока проехал на «Москвиче 3» около 350 километров. «По трассе идет хорошо, спокойно, но иногда, может и свой упрямый характер показать», — написал он в телеграм-канале.

Чиновника приятно удивил расход топлива — около семи литров на 100 километров.

«Температура минус 20, в салоне могло быть и потеплее. Если будет больше, в салоне будет прохладненько», — поделился впечатлениями Еремин.

Президент России Владимир Путин в августе заявил, что чиновники должны ездить на отечественных машинах. Совет Госдумы единогласно принял решение, что депутаты будут передвигаться только на отечественных авто.