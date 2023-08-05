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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Будет поскромнее»: на какие авто пересядут российские чиновники

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили. Чтобы реализовать идею, нужно разобраться с определением отечественного автопрома. От этого зависит, на какие модели могут рассчитывать госслужащие.
Путин тестирует автомобиль «Лада Веста»
Путин тестирует автомобиль «Лада Веста»
Фото: © пресс-служба президента РФ

«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

Что такое российский автомобиль

До 2022 года машина считалась российской, если она собрана с определенной степенью локализации. Тогда под параметры попадали произведенные в стране модели Skoda, Kia и Hyundai. Сейчас четких критериев нет.

«Будут ли российскими автомобилями считаться, условно говоря, Haval, которые произведены в Туле, или автомобили BAIC, которые произведены в Калининграде, или автомобили Sollers, собранные в Елабуге?» — цитирует RTVI автоэксперта Игоря Моржаретто.

Первый президент России Борис Ельцин в 1997 году пытался пересадить чиновников на отечественные «Волги». Идея не пользовалась успехом, в 1999 году распоряжение было отменено.

По мнению аналитика, если российскими автомобилями признают только Lada и УАЗ, будет плохо, «потому что у этих заводов пока очень короткий модельный ряд, и там выбор никакой».

Модельный ряд

Отечественных машин с глубокой степенью локализации мало — это Lada (Granta, Vesta, Largus, Niva и ожидаемые Aura и Iskra), а также УАЗ, ГАЗ, Haval и Aurus.

Если российскими считать авто с российским VIN-номером, то к ним еще добавятся «Москвич», Evolute и автомобили «Автотора» — Kaiyi, BAIC, в перспективе премиальные Hongqi.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, главный «пробел» в модельном ряду — автомобиль для глав региона, мэров, министров и руководителей крупных ведомств.

Lada Vesta Aura
Lada Vesta Aura позиционируется как премиальный автомобиль
Фото: © АвтоВАЗ

Возможное решение — это Lada Aura, которая фактически представляет собой удлиненную версию Vesta. Но старт ее производства запланирован на 2024 год.

«Чтобы Aura не оказалась очень дорогой, требуется объем — как минимум, 5 тысяч машин в год. Лучше – 7-7,5 тысячи машин в год. Не многовато для чиновников?» — порассуждал Кадаков в телеграм-канале.

Автозаводы готовы

АвтоВАЗ и «Москвич» сообщили, что смогут удовлетворить спрос на автомобили для госсектора. У обоих заводов достаточно производственных мощностей, а пресс-служба АвтоВАЗа еще подчеркнула наличие инженерного потенциала.

Аналогичное заявление сделал гендиректор Aurus Андрей Панков. Он отметил, что завод не только готов обеспечить государство представительскими автомобилями, но и имеет возможности для масштабирования производства.

Панков добавил, что Aurus — технологический флагман российской автопромышленности и единственный производитель в России, кто обладает опытом серийного производства автомобилей класса люкс.

А что в реальности?

Траты бюджетных средств на иномарки в этом году выросли более чем в два раза. «В первом полугодии 2023 года расходы на закупки иностранных автомобилей выросли на 133% — со 199 миллионов до 464 миллионов рублей», — приводит ТАСС исследование «Контур.Торгов».

Аналитики отметили, что произошла смена тренда: в 2022 году по сравнению с 2021 годом закупки иномарок снижались как в количестве торгов, так и в объеме расходов. Теперь же фиксируется обратный процесс.

«На 3 августа 2023 года на федеральных торговых площадках размещены 10 тендеров на закупку иностранных автомобилей общей стоимостью 52 миллиона рублей. В частности, госзаказчики стремятся приобрести автомобили Haval Jolion и Toyota Camry», — уточнил эксперт «Контур.Торгов» Василий Данильчик.

Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Россия #Аналитика
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