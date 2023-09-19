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Депутаты единогласно решили пересесть на отечественные авто

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только отечественных машин, сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — говорится в сообщении.

По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране».

Володин ранее говорил, что депутаты для служебных поездок будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус». Он призвал тогда «начинать с себя», прежде чем пересаживать на отечественные марки чиновников.

Президент России Владимир Путин летом объявил, что госслужащие должны ездить на машинах российского производства, отметив, что если «где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного — наоборот, даже хорошо».

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Политика #Россия
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