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Кремль опроверг пересмотр условий помилования за участие в СВО

Источник:
«Коммерсантъ»
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Российские власти не собираются пересматривать условия помилования участвующих в специальной военной операции бывших осужденных — основным требованием остается служба в составе штурмовых отрядов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о помиловании Николая Оголобяка, участника секты сатанистов из Ярославля. Сектанты убили четырех подростков ради ритуала. Комментируя это помилование, Песков отметил, что «сейчас очень пристально все изучают эти списки помилованных».

«Но речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было», — подчеркнул он.

Решение о помиловании принимают комиссии разного уровня вплоть до федерального, после чего документы отправляют президенту. Считается, что осужденные «искупают кровью свое преступление на поле боя».

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев завил, что власти следят за вызывающими резонанс в обществе случаями помилования осужденных, принимающих участие в боевых действиях.

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Политика #Россия
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Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

scorpion2777

Точно ты про своего идола Бидона сказанул.

Maniac.

Ну, тут всё ясно.Те налоги которые мы платили на развитие страны уже по пилены. Вражеские производители...

Alhazred

У тебя шаровары тлеют. Нервный такой сегодня. Не похмелился что-ли? )))