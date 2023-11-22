«И водку пили, и ругались»: чем запомнится Тулеев

Народный губернатор, региональный барон, ловец йети — бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался 20 ноября на 80-м году жизни. Он правил Кузбассом 20 лет, неизменно набирая на выборах больше 90% и строя особый кузбасский социализм.

Тулеев родился 13 мая 1944 года в Туркменской ССР. В Кемеровскую область переехал вместе с родителями в семь лет. Свое имя — Амангельды Молдагазыулович — сменил на Аман Гумирович в 1964 году.

Никогда не работал в главной для Кузбасса отрасли — угольной промышленности. Окончив Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта с отличием, он и трудился по специальности, дослужившись до начальника Кемеровской железной дороги.

Аман Тулеев занимает второе место по длительности нахождения на губернаторском посту — 21 год. На первом месте губернатор Белгородской области Евгений Савченко, он руководил регионом 27 лет.

Менялся и переобувался

«Тулеев был очень талантливым политиком-популистом. Он выстроил мощную электоральную машину и авторитарный режим в Кемеровской области. Это позволяло ему оставаться у власти десятилетиями. Если бы не проблемы со здоровьем, он правил бы вечно», — прокомментировал News.ru политолог Евгений Минченко.

Экс-глава Кузбасса на границе 1990-х и 2000-х вместе с мэром Москвы Юрием Лужковым, главой Татарстана Минтимером Шаймиевым входил в костяк губернаторов, которые составляли основу РФ. Если бы их партия «Отечество — вся Россия» победила на выборах «Единство», то, возможно, Россия была бы не вертикалью власти, а конфедерацией, сказал Sibnet.ru политолог Илья Гращенков.

«Этот сверхмощный губернаторский корпус, который претендовал на власть в стране, но так и не сумел ее взять, потом быстро переобулся в сторонников вертикали власти и покорно занял свое место, что позволило фактически до смерти руководить регионом», — считает Гращенков.

Тулеев пришел в большую политику в 1990 году, избравшись одновременно народным депутатом РСФСР и депутатом Кемеровского облсовета, в котором стал председателем. В 1991 году он баллотировался на пост президента России. Получил 6,81% голосов избирателей (четвертый результат из шести).

Тулеев баллотировался на пост президента три раза. В 1991 году получил 6,81%, в 1996 году снял кандидатуру в пользу Геннадия Зюганова. На президентских выборах в 2000 году набрал 2,95 % голосов, причем в Кузбассе уровень его поддержки превзошел результат Путина.

Кузбасс в 1990-е годы был настоящей «пороховой бочкой». В 1997 году ситуация резко обострилась, начались массовые митинги. Кремлю было ясно, что глава области Михаил Кислюк не справляется и не выиграет выборы. В регион отправили Тулеева.

На губернаторских выборах он победил, набрав 95 % голосов избирателей. В последующие годы Тулеев, с одной стороны, зачистил политическое поле, а с другой — сформировал имидж человека, заботящегося о людях труда. В 2001 году на выборах глава региона набрал 93,5%, в 2015-м — 96,7%.

«Кузбасс сформировался как электоральный султанат и до сих пор таким является», — резюмировал Гращенков.

Аман Тулеев о своем стиле управления: «В чем сила руководителей типа меня — я все прошел: советский период и перестройку, всегда был рядом с людьми, с шахтерами. И они все помнят. Все было: и водку пили, и ругались, а это не забывается».

Многие связывают отставку Тулеева с поста губернатора в 2018 году с трагедией в «Зимней вишне». Однако политологи считают, что Тулеева все равно уговорили бы оставить пост — с одной стороны, он сильно болел, и почти год не показывался на публике, появлялся в инвалидной коляске, с другой — уже был курс на омоложение кадров. «Зимняя вишня» просто ускорила процесс.

«Считаю для себя (отставку) правильным, осознанным и единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», — так Тулеев объявлял об отставке после трагического пожара.

Создал «островок социализма»

«С одной стороны, симбиоз с угольщиками, для которых он выступал лоббистом в том числе на федеральном уровне. С другой стороны, это очень активный социальный популизм и огромное количество мер региональной поддержки разных слоев населения», — охарактеризовал ключевые черты политики Тулеева политолог Минченко.

Благодаря частным инвестициям Тулеев вытащил угольную отрасль Кузбасса из кризиса. За 15 лет вложено 623 миллиардов рублей, на эти деньги построено 83 новых современных предприятия по добыче и переработке угля, рассказывал в 2015 году сам губернатор в интервью изданию «Омск-информ».

Он признавался, что торговался с бизнесом, убеждая вкладываться в социальную сферу и благоустройство, например, давая послабления на имущественный или земельный налог. При этом выстроил административную вертикаль региона так, что все запросы к бизнесу от мэров шли только через Кемерово.

Фото: © предоставлено администрацией Кемеровской области

«Поначалу некоторые брыкались, потом приходили, и мы начинали разговаривать. Я говорю: "Хочешь нормально работать, давай договоримся". В основном договариваемся о помощи в благоустройстве городов и районов, а также работникам и ветеранам их же предприятий», — рассказывал Тулеев в интервью ТАСС о том, как налаживал отношения с бизнесом.

«Хлеб, услуги ЖКХ у нас самые дешевые в стране. Малоимущим многодетным семьям для подсобных хозяйств раздаем бесплатно кроликов, коров, кур. Некоторые уже целые фермы завели! Кузбасс иногда называют островком социализма», — описывал Тулеев социальную стратегию Кемеровской области в интервью «Омск-информ».

Йети, мыло и дружба с отшельницей

Экс-губернатор всегда любил правильную пиар-политику и создавал поводы, чтобы его имя звучало не только в региональных, но и федеральных СМИ. И чтобы эти поводы не были связаны с ЧП на шахтах Кузбасса.

Тулеев выдавал чиновникам мыло «с запахом хрустящего рубля», а детям и пенсионерам — велосипеды и палки для скандинавской ходьбы соответственно. Предлагал худеть за уголь и запрещал в регионе коллекторов.

В Кузбассе по инициативе главы активно искали йети — нашедший снежного человека получил бы миллион рублей. Много позже Тулеев признался, что все это придумал ради привлечения туристов в Горную Шорию, на горнолыжный курорт Шерегеш.

«Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели», — описывал Тулеев поручение, которое давал тогдашнему главе Таштагольского района Владимиру Макуте.

Отшельница Агафья Лыкова и Аман Тулеев в 1997 году Фото: © @tuleev_a.g

Тулеев поддерживал и «рекламировал» отшельницу Агафью Лыкову (живет в Хакасии). Он вспоминал, как при первой встрече в 1997 году Агафья дала ему горсть кедровых орехов, а он подарил ей часы. Они переписывались больше 20 лет, а как-то раз отшельница связала ему носки из козьей шерсти.

Все отвернулись

Через несколько месяцев после ухода с поста губернатора Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). Долгое время он не появлялся в медиапространстве, пока два года назад не завел личные страницы в соцсетях.

За 2021 год заработал 7 миллионов рублей. В собственности были квартира и гараж. За 2017 год декларировал 5,2 миллиона рублей, две квартиры и гараж.

В интервью NGS42 через три года после отставки он заявил, что от него все отвернулись. «Я страшно это время пережил. Я знал, что так будет, конечно. Но не думал, что так быстро. Что это случится на второй день. Все, кого ты чествовал, кому награды давал, кого целовал... На второй день!» — сетовал Тулеев.