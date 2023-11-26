Россия обнародовала кадры с изображением гиперзвуковой ракеты «Авангард», установленной в шахту в Оренбургской области. Это говорит о том, что Москва получила новое смертоносное оружие, пишет военный эксперт газеты Daily Express Крис Самюэль.

Фоном для новостей об «Авангарде» стали заявления военной разведки Украины о том, что многочисленные испытания российских ракет, способных нести ядерные заряды, оказались провальными, отметил эксперт. Эти разговоры оказались преувеличены.

Гиперзвуковая ракета «Авангард» — единственное в своем роде оружие, и у западных стран нет средств, способных его остановить, привел эксперт заявления президента России Владимиру Путина.

Российская новая гиперзвуковая ракета «Авангард» способна наносить удары сразу по нескольким целям в любой точке земного шара менее чем через 30 минут после пуска, за это ее назвали «метеоритом».

Известно, что боевой блок «Авангарда» способен развивать скорость до 32 тысяч километров в час, что делает ее абсолютно неуязвимой для противоракетной обороны стран НАТО, подчеркнул Самюэль.