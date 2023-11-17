НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Кто представляет Россию на конкурсе «Мисс Вселенная»

Источник:
Sibnet.ru
271 0
Маргарита Голубева
Фото: © «Мисс Россия»
Конкурс «Мисс Вселенная — 2023» стартовал в Сальвадоре. За титул будут бороться красавицы из 86 стран мира. Россию представляет 22-летняя яркая и целеустремленная брюнетка Маргарита Голубева.

Голубева завоевала корону «Мисс Россия — 2023» в октябре и сразу же начала готовиться к «Мисс Вселенная». Она рассказывала в интервью, что подтягивает уровень английского, занимается походкой, развивает актерские и ораторские навыки и даже будет работать с психологом, чтобы быть уверенной в себе.

Девушка одновременно учится в Российской таможенной академии и эстрадно-джазовому пению у Ларисы Долиной в Московском государственном институте культуры. Туда она пошла после неудачи в десятом сезоне шоу «Голос»: тогда наставники к ней не повернулись, но Александр Градский посоветовал поучиться вокалу профессионально.

Голубева признавалась, что стала моделью по ошибке. В 15 лет она записалась на кастинг рекламы пельменей, а попала в модельное агентство. Ей предлагали контракты в Японии и Китае, но девушка выбрала образование.

«Мисс Россия» к этому титулу шла целеустремленно. Она несколько лет отказывала организаторам в участии в кастингах. А сейчас готова ответственно выполнять обязанности первой красавицы — как минимум в течение года ей нельзя выходить замуж, чтобы оставаться в статусе «мисс».

Первый конкурс «Мисс Вселенная» прошел в 1952 году, обладательницей титула стала 17-летняя Арми Куусела из Финляндии. Россия участвует с 1994 года.

Участница из России уже выступила в полуфинале «Мисс Вселенная». Она дефилировала в дерзком фиолетовом купальнике-монокини и вечернем платье с корсетом, расшитом сверкающими камнями, и струящейся юбкой с глубоким разрезом.

На шоу национальных костюмов Голубева представила образ Царевны-Лебедь. Наряд вдохновлен одноименной картиной Михаила Врубеля. Дизайнер Ольга Малярова использовала французские кружева, речной жемчуг, хрустальные камни.

Маргарита Голубева на конкурсе «Мисс Вселенная»
Фото: © «Мисс Россия»

Финал «Мисс Вселенная» пройдет 18 ноября. Корону победительнице передаст американка Р'Бонни Габриэль, ставшая самой возрастной обладательницей титула за всю историю проведения конкурса. Она победила в 28 лет.

Самые красивые сибирячки
Еще по теме
Девушка из РФ показала на «Мисс Вселенная» купальник и Царевну-Лебедь
Шнуров ответил на слухи об эмиграции
Девушка из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Бывшего ударника группы «Би-2» нашли мертвым
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Фотолента #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
Войска США нанесли удары по иранским объектам
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ
Обсуждение (0)
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Самое обсуждаемое
43
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
30
Сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование
30
Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть
27
МРОТ повысят с 1 января 2024 года
25
Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой