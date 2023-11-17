Конкурс «Мисс Вселенная — 2023» стартовал в Сальвадоре. За титул будут бороться красавицы из 86 стран мира. Россию представляет 22-летняя яркая и целеустремленная брюнетка Маргарита Голубева.
Голубева завоевала корону «Мисс Россия — 2023» в октябре и сразу же начала готовиться к «Мисс Вселенная». Она рассказывала в интервью, что подтягивает уровень английского, занимается походкой, развивает актерские и ораторские навыки и даже будет работать с психологом, чтобы быть уверенной в себе.
Девушка одновременно учится в Российской таможенной академии и эстрадно-джазовому пению у Ларисы Долиной в Московском государственном институте культуры. Туда она пошла после неудачи в десятом сезоне шоу «Голос»: тогда наставники к ней не повернулись, но Александр Градский посоветовал поучиться вокалу профессионально.
Голубева признавалась, что стала моделью по ошибке. В 15 лет она записалась на кастинг рекламы пельменей, а попала в модельное агентство. Ей предлагали контракты в Японии и Китае, но девушка выбрала образование.
«Мисс Россия» к этому титулу шла целеустремленно. Она несколько лет отказывала организаторам в участии в кастингах. А сейчас готова ответственно выполнять обязанности первой красавицы — как минимум в течение года ей нельзя выходить замуж, чтобы оставаться в статусе «мисс».
Участница из России уже выступила в полуфинале «Мисс Вселенная». Она дефилировала в дерзком фиолетовом купальнике-монокини и вечернем платье с корсетом, расшитом сверкающими камнями, и струящейся юбкой с глубоким разрезом.
На шоу национальных костюмов Голубева представила образ Царевны-Лебедь. Наряд вдохновлен одноименной картиной Михаила Врубеля. Дизайнер Ольга Малярова использовала французские кружева, речной жемчуг, хрустальные камни.
Финал «Мисс Вселенная» пройдет 18 ноября. Корону победительнице передаст американка Р'Бонни Габриэль, ставшая самой возрастной обладательницей титула за всю историю проведения конкурса. Она победила в 28 лет.