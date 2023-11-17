Конкурс «Мисс Вселенная — 2023» стартовал в Сальвадоре. За титул будут бороться красавицы из 86 стран мира. Россию представляет 22-летняя яркая и целеустремленная брюнетка Маргарита Голубева.

Голубева завоевала корону «Мисс Россия — 2023» в октябре и сразу же начала готовиться к «Мисс Вселенная». Она рассказывала в интервью, что подтягивает уровень английского, занимается походкой, развивает актерские и ораторские навыки и даже будет работать с психологом, чтобы быть уверенной в себе.

Девушка одновременно учится в Российской таможенной академии и эстрадно-джазовому пению у Ларисы Долиной в Московском государственном институте культуры. Туда она пошла после неудачи в десятом сезоне шоу «Голос»: тогда наставники к ней не повернулись, но Александр Градский посоветовал поучиться вокалу профессионально.

Голубева признавалась, что стала моделью по ошибке. В 15 лет она записалась на кастинг рекламы пельменей, а попала в модельное агентство. Ей предлагали контракты в Японии и Китае, но девушка выбрала образование.

«Мисс Россия» к этому титулу шла целеустремленно. Она несколько лет отказывала организаторам в участии в кастингах. А сейчас готова ответственно выполнять обязанности первой красавицы — как минимум в течение года ей нельзя выходить замуж, чтобы оставаться в статусе «мисс».

Первый конкурс «Мисс Вселенная» прошел в 1952 году, обладательницей титула стала 17-летняя Арми Куусела из Финляндии. Россия участвует с 1994 года.

Участница из России уже выступила в полуфинале «Мисс Вселенная». Она дефилировала в дерзком фиолетовом купальнике-монокини и вечернем платье с корсетом, расшитом сверкающими камнями, и струящейся юбкой с глубоким разрезом.

На шоу национальных костюмов Голубева представила образ Царевны-Лебедь. Наряд вдохновлен одноименной картиной Михаила Врубеля. Дизайнер Ольга Малярова использовала французские кружева, речной жемчуг, хрустальные камни.

Фото: © «Мисс Россия»

Финал «Мисс Вселенная» пройдет 18 ноября. Корону победительнице передаст американка Р'Бонни Габриэль, ставшая самой возрастной обладательницей титула за всю историю проведения конкурса. Она победила в 28 лет.