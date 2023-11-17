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Девушка из РФ показала на «Мисс Вселенная» купальник и Царевну-Лебедь

Источник:
Sibnet.ru
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Маргарита Голубева
Фото: © «Мисс Россия»

Обладательница титула «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева выступила в полуфинале и шоу национальных костюмов на конкурсе «Мисс Вселенная», который проходит в Сан-Сальвадоре.

В полуфинале у россиянки было два выхода. Во время дефиле в купальниках она предстала в фиолетовом латексном монокини с воротничком.

Затем Голубева показала вечерний образ. Это было сложное платье-кейп в пол глубокого синего цвета с корсетом, расшитым сверкающими камнями.

На шоу национальных костюмов Голубева появилась на подиуме в образе Царевны-Лебедь. Наряд из кружева с полудрагоценными камнями создала дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Малярова. Она вдохновлялась одноименной картиной Михаила Врубеля.

«Платье входит в новую коллекцию "Эрмитаж". Когда оно было готово, его юбка напомнила мне и морскую пену, и крылья. Так родилась идея воплотить в реальность картину Врубеля. К платью был изготовлен кокошник как на картине. Все это полностью ручная работа», — рассказывала Малярова «Известиям».

Голубевой 22 года. Она учится на пятом курсе в Российской таможенной академии и Московском государственном институте культуры на факультете музыкального искусства. Участвовала в десятом сезоне шоу «Голос» на Первом канале. Занимается танцами, спортом и увлекается мотокроссом.

Конкурс «Мисс Вселенная» проходит в 72-й раз. За титул борются красавицы из 86 стран. Победительницу объявят в финале, который состоится 18 ноября.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.

mosquito__2010

Ой скоро вообще дефицит всего и вся начнётся. Текущее время "синдрома опущенных рук" вам будет казаться...

GammiPluh

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