Самые красивые сибирячки. ФОТО

Восемь девушек из Сибири стали финалистками конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Как выглядят и чем занимаются сибирские красавицы.

В финал «Мисс Россия — 2023» прошли 50 участниц из разных регионов страны. Среди них восемь представительниц регионов Сибири — из Тувы, Новосибирской области, Новосибирска, Алтайского края, Иркутска, Хакасии, Читы, Омска.

Ариана Ахметова, 18 лет (Тува)

Ахметова учится на первом курсе в Новосибирском государственном университете экономики и управления на факультете землеустройства, а в свободное время любит встречаться с друзьями.

Фото: © vk.com/zvariezda

В конкурсе красоты решила участвовать, что прославить свою любимую Республику Тыву.

Милена Кислова, 18 лет (Новосибирская область)

Кислова учится на втором курсе Кемеровского медицинского университета на факультете педиатрии и мечтает открыть собственный кабинет косметологии.

Фото: © vk.com/milena_kislova

В 18 лет девушка уже имеет успехи. Она заняла третье место на национальном чемпионате «WorldSkills» в компетенции эстетическая косметология.

Анжелика Григорьевская, 22 года (Алтайский край)

Григорьевская окончила бакалавриат НГУ (Механико-математический факультет направление «Прикладная математика и информатика»), а сейчас учится в магистратуре АлтГУ на первом курсе по профилю «Анализ данных и разработка цифровых медиа».

Фото: © vk.com/angelika882

Девушка мечтает реализовать себя как дизайнер, развиваться и приносить пользу обществу и стране.

Юлия Колмакова, 23 года, (Новосибирск)

Колмакова окончила Новосибирский Государственный университет экономики и управления по направлению «Менеджмент организации» и поступила в магистратуру в Высшую школу экономики в Москве на направление «Арт-дирекшн в моде».

Фото: © vk.com/yulikolmakova

Девушка мечтает попробовать себя в актерском мастерстве, в киноиндустрии и поучаствовать в съемках фильмов или клипов.

Анна Черненко, 18 лет (Иркутск)

Черненко учится на факультете менеджмента в Академии народного хозяйства и государственной службы. Кроме учебы, девушка занимается вокалом, большим теннисом, моделингом.

Фото: © vk.com/nuta.chernenko

Также в свои 18 лет она амбассадор школы телевидения и ведет мастер-классы по работе в кадре и ораторскому искусству.

Милена Вацик, 22 года (Хакасия)

Вацик — студентка пятого курса Академии народного хозяйства и государственной службы по специальности «Экономика, финансы и кредит». Хобби девушки — йога, танцы high-heels.

Фото: © vk.com/milenavatsik

Участница конкурса красоты начала модельную карьеру в 13 лет и считает, что работоспособность и целеустремлённость — ее сильные качества.

Арина Филиппова, 20 лет (Чита)

Филиппова учится на первом курсе в Читинском педагогическом колледже по специальности «Сурдокоммуникация», а также занимается пошивом нижнего белья и хореографией.

Фото: © vk.com/miss_arinss

Девушка без ума от экстрима, так она познает себя. Она мечтает прыгнуть с парашютом.

Дарья Безнощенко, 18 лет (Омск)

Безнощенко учится на первом курсе Российского государственного социального университета (направление — реклама и связи с общественностью). Девушка увлекается моделингом, танцами, чирспортом, вокалом и иностранными языками.

Фото: © vk.com/id363876552

Участница конкурса красоты мечтает объехать весь мир, и в ближайшее время планирует посетить Китай. Своим уникальным качеством считает доброе сердце и коммуникативные навыки.