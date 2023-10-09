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Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Завершился конкурс «Мисс Россия — 2023». Десятки тысяч девушек претендовали на корону главной красавицы страны. В финал попали только 50. А главные титулы получили несколько девушек с выразительной и даже дерзкой внешностью.
Выбор жюри «Мисс Россия» показал, что спрос на кукольную внешность, «малышек» и даже славянскую нежность ушел. Больше всего голосов получили яркие, темноглазые роковые красотки с выразительными чертами, с так называемой коммерческой внешностью. Также жюри не обошло вниманием красавиц с национальными чертами.
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Культгид #Светская хроника #Фотолента
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