Ростелеком создаст интеллектуальную транспортную систему Новосибирска

Ростелеком создаст интеллектуальную транспортную систему Новосибирской агломерации, следует из результатов аукциона на портале госзакупок. Работы планируется завершить до 1 ноября 2024 года.

Согласно документации, основные цели создания новой системы — снижение количества аварий на дорогах и минимизация их последствий, оптимизация транспортных потоков, снижение вредного воздействия транспортного комплекса на экосистему.

В рамках создания интеллектуальной системы планируется установить дорожные контроллеры на Красном проспекте, улицах Большевистской, Богдана Хмельницкого, Ленина, Челюскинцев, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, Дуси Ковальчук, Фабричной, Владимировской — всего в 79 точках.

Также предполагается установка аппаратно-программного комплекса и детекторов транспорта, организация удаленного управления на светофорных объектах. Все оборудование должно быть интегрировано в интеллектуальную транспортную систему.