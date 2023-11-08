Мужчина разбогател благодаря примете

Житель США разбогател благодаря своей вере в примету — она подсказала ему удачный момент для покупки лотерейного билета.

Брайан Хикс из города Стовалл в Северной Каролине в один из дней почувствовал, что у него зачесалась левая рука. Это напомнило ему, что есть примета, согласно которой левая рука чешется к неожиданной прибыли.

Мужчина понадеялся на интуицию и отправился в магазин, чтобы попытать удачу в лотерее. После покупки билета мгновенной лотереи Хикс сразу стер защитный слой с билета — оказалось, что он выиграл 100 тысяч долларов.

Американец признался журналистам, что сначала не поверил своим глазам и впал в состояние транса. Он считает, что сорвать куш помогла его вера в примету. Полученные деньги Хикс планирует потратить на покупку нового дома.