Наступающей зимой трескучие морозы частенько будут сменяться оттепелями. Но, по словам синоптиков, это не аномалия и в среднем погода в Сибири ожидается около нормы .

После необычно теплой осени 2023 года кажется, что и с зимой будет что-то не так. Но уже к концу ноября погода должна прийти к обычным сезонным значениям. Так, в Западной Сибири среднемесячная температура воздуха в ноябре ожидается около 6-7 градусов мороза.

Выше нормы средняя месячная температура будет только в северных, центральных и юго-восточных регионах Сибирского федерального округа, в Бурятии и Забайкальском крае.

Морозы в декабре и январе

«В густонаселенных регионах Сибири температурный фон в декабре ожидается ниже нормы. Средняя температура составит 15-16 градусов ниже нулевой отметки», — сказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным «Яндекс.Погоды», которая строит прогноз по средним данным за 10 лет, в Новосибирске в декабре первая половина месяца будет не слишком холодной: днем около 8-12 градусов мороза.

А во второй половина декабря заметно похолодает — до 15-20 градусов ниже ноля. Но 31 декабря 2023 года сервис прогнозирует относительно теплым, около 11-12 градусов мороза ночью и днем.

Январь, по данным Вильфанда, в Сибири вряд ли будет аномальным по температурам, в среднем 16 градусов мороза. Однако этот месяц считается самым сложным для предсказаний, поскольку возможны резкие колебания от очень холодной до очень теплой погоды.

В столице Сибири «Яндекс.Погода» прогнозирует морозы до 20 градусов на январских каникулах, а также на Крещение. Самой теплой окажется первая рабочая неделя января, столбик термометра покажет около 11 градусов мороза.

«В разные (зимние) месяцы на два-три дня периоды оттепели будут чаще, чем обычно. В то же время будут заметны резкие похолодания», — сказал Вильфанд. Но точные даты сейчас прогнозировать невозможно.

Оттепели февраля и марта

Февраль прогнозируется теплее обычного по всей территории России. В Сибири температура будет выше нормы, но с резкими перепадами температур.

Последний месяц календарной зимы 2024 года, согласно «Яндекс.Погоде», принесет Новосибирску температуры от 10 до 16 градусов мороза, а к концу февраля потеплеет — до 6 градусов ниже нуля.

В марте, который в Сибири считается зимним месяцем, средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы. Например, в Новосибирске в начале марта воздух прогреется до минус 1-3 градусов. А вторая половина марта пройдет с плюсовыми значениями, снег начнет активно таять.

Сколько будет снега

Сервис «Яндекс.Погода» обещает много облачных и снежных дней в январе. А Вильфанд предупреждает — никто не знает, будет зима малоснежной или все завалит по крыши.

«Если в интернете пишут, что зима 2024 года будет ужасно снежной или снега не будет вообще – не верьте. Это из разряда "рассказываем то, что хотите услышать"», — сказал эксперт.

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По его словам, пока что ни одна страна не может надежно прогнозировать снегопады. Синоптики с высокой долей точности могут сообщить, что завтра пойдет дождь или снег.

Но если смотреть на три дня вперед, точность снизится на 7–10%.

Какие прогнозы не сбываются

По словам главы Гидрометцентра, сбываются долгосрочные прогнозы на зиму в среднем на 63-81%. Атмосфера – это субстанция, в которой существует хаотический компонент. Поэтому чем более долгосрочный прогноз погоды, тем сильнее возрастает неопределенность.

«Если вы слышите какой-либо прогноз, уверенный, твердый, что будет либо очень теплая зима, либо очень холодная, либо снежная – не верьте этому. Это принципиально теоретически невозможно. Временные волны, которые формируют среднюю месячную температуру, такие, своего рода, шумы разной окраски, они непредсказуемы», – сказал Вильфанд.