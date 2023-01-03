Почему снег скрипит под ногами

Многие замечают, что чем сильнее мороз, тем громче скрипит снег. Это связано с интересным физическим явлением — ломающимися снежинками.

Снег состоит из ледяных кристаллов — снежинок. Пространство между ними заполнено воздухом. В свежем рыхлом снегу воздуха много, в слежавшемся — меньше.

Когда человек наступает на снег, снежинки прижимаются друг к другу и ломаются. Звук ломающихся кристалликов мы и воспринимаем как скрип. Но слышен он не всегда, а только в морозную погоду. Почему?

Дело в том, что при мягкой температуре воздуха снежинки покрыты тончайшим слоев воды. Она и гасит звук. И чем теплее, тем слой воды больше. Так, при температуре в минус 10 градусов его толщина составляет один молекулярный слой, а при минус 1 градусе — слой увеличивается в сотни раз.

Свой звук издает и слежавшийся наст, в котором снежинки плотно смерзлись друг с другом. Но он похож не на скрип, а скорее на хруст.