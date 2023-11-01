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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

The Telegraph назвала провал наступления ВСУ «настоящей драмой»

Источник:
The Telegraph
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли надежду на прорыв российской линии обороны, констатировал репортер The Telegraph Колин Фриман, проведший три недели на позициях украинских сил.

Британский журналист посетил позиции украинских войск и рассказал об «увязших» немецких танках Leopard и американских БМП Bradley, состоянии бойцов ВСУ и военных неудачах Киева.

«Это драма, которая теперь выглядит реальностью. И вряд ли будет удивительно, если моральный дух упадет. По оценкам, уже погибло около 70 000 украинских военнослужащих – примерно в десять раз больше, чем общее число погибших в боевых действиях на Западе за 20-летнюю войну с террором», — отметил Фриман.

По его словам, бойцы украинской армии недовольны тем, что Запад придирается к темпам контрнаступления, заявляя, что многие иностранные политики понятия не имеют, насколько это сложно.

«Запад не помнит о такой войне», — репортеру солдат 128-й бригады территориальной обороны по имени Вадим, подразделение которого удерживает село Старомайорское, расположенное на полпути между Бахмутом и Запорожьем. «Это так же тяжело, как Первая мировая война», — указал боец.

Министр обороны России ранее сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе пятимесячного наступления. «Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса», — сообщил он.

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