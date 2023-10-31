НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

МЧС спрогнозирует тропические циклоны с помощью ИИ

Источник:
Sibnet.ru
193 0
Фото: NOAA

МЧС России получит новые космические спутники для дистанционного зондирования Земли и систему прогнозирования тропических циклонов, что позволит ведомству максимально оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, сказал замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктора Яцуценко.

Ведомство запустило шесть станций приема и обработки спутниковой информации в разных городах страны. В ближайшие два-три года ведомство планирует увеличить количество используемых спутников до 24.

«Это позволит нам сократить время приема и обработки информации по каждому происшествию, по каждой проблемной точке до двух-трех часов. Сейчас оно составляет шесть-восемь часов», — цитирует «Парламентская газета» Яцуценко.

Особое внимание в ведомстве уделяют аномальным погодным явлениям, которые развиваются быстро и зачастую непредсказуемо.

«Несмотря на имеющиеся технологии, вопрос прогнозирования быстроразвивающихся метеорологических явлений остается нерешенным. Это связано с тем, что аномальные явления плохо предсказуемы для текущих метеорологических моделей», — сказал замминистра.

На вооружении МЧС появятся современные модели на основе искусственного интеллекта, которые смогут выявлять потенциальные очаги опасных метеоявлений, в частности тропических циклонов, на основе спутниковых снимков, отслеживать их траектории и предсказывать мощность.

Еще по теме
Геолог рассказал о расширении дна Мирового океана
Гололед и сильный ветер придут в Новосибирск
Лиана с гигантскими цветами‑«пеликанами» зацвела в Ботсаду ТГУ
Снежная буря с громом и молнией прошла в Кузбассе
смотреть все
Жизнь #Гео #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Определены лучшие смартфоны на Android в пяти ценовых категориях
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Томские ученые выяснили, какие тренировки снижают сахар
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

DRAGONWAY

Так у нас государствои борется с этим, а не одобряет на государственном уровне, так что новую методичку...

userkc

всех участников призвать в армию и отправить в Палестину )

MuCbE

Ага. Там сейчас половина доты из России. Не получат призовые - хорони игру. Еще странно что им визы в...

pepelmetal

"Сейчас есть одобрение на грин-карту в Америку по визе талантов" Вот это талантище, какая потеря