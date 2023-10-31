МЧС спрогнозирует тропические циклоны с помощью ИИ

МЧС России получит новые космические спутники для дистанционного зондирования Земли и систему прогнозирования тропических циклонов, что позволит ведомству максимально оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, сказал замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктора Яцуценко.

Ведомство запустило шесть станций приема и обработки спутниковой информации в разных городах страны. В ближайшие два-три года ведомство планирует увеличить количество используемых спутников до 24.

«Это позволит нам сократить время приема и обработки информации по каждому происшествию, по каждой проблемной точке до двух-трех часов. Сейчас оно составляет шесть-восемь часов», — цитирует «Парламентская газета» Яцуценко.

Особое внимание в ведомстве уделяют аномальным погодным явлениям, которые развиваются быстро и зачастую непредсказуемо.

«Несмотря на имеющиеся технологии, вопрос прогнозирования быстроразвивающихся метеорологических явлений остается нерешенным. Это связано с тем, что аномальные явления плохо предсказуемы для текущих метеорологических моделей», — сказал замминистра.

На вооружении МЧС появятся современные модели на основе искусственного интеллекта, которые смогут выявлять потенциальные очаги опасных метеоявлений, в частности тропических циклонов, на основе спутниковых снимков, отслеживать их траектории и предсказывать мощность.