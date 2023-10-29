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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украине предсказали вьетнамский сценарий

Источник:
ТАСС
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США все меньше интересует конфликт на Украине и они просто «уйти» оттуда, как и из Вьетнама, считает бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Когда что-то идет не так, как мы хотим, когда мы совершаем, мы просто улетаем или уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине <…>, я говорю, что все в конце концов закончится так же, как во Вьетнаме, мы просто уйдем», — цитирует ТАСС Макгрегора.

По его словам, большинство американцев мало беспокоит то, что происходит за пределами их страны, поэтому США могут просто «сменить тему».

Ранее бывший директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл заявила, что российский лидер Владимир Путин чувствует продвижение конфликта на Украине в пользу России.

Негативное восприятие конфликта на Западе подтолкнет к началу переговоров на условиях Москвы, отметила она.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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