Украине предсказали вьетнамский сценарий

США все меньше интересует конфликт на Украине и они просто «уйти» оттуда, как и из Вьетнама, считает бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Когда что-то идет не так, как мы хотим, когда мы совершаем, мы просто улетаем или уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине <…>, я говорю, что все в конце концов закончится так же, как во Вьетнаме, мы просто уйдем», — цитирует ТАСС Макгрегора.

По его словам, большинство американцев мало беспокоит то, что происходит за пределами их страны, поэтому США могут просто «сменить тему».

Ранее бывший директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл заявила, что российский лидер Владимир Путин чувствует продвижение конфликта на Украине в пользу России.

Негативное восприятие конфликта на Западе подтолкнет к началу переговоров на условиях Москвы, отметила она.