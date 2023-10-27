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Томские ученые выяснили, какие тренировки снижают сахар

Источник:
Sibnet.ru
2008 1
Фото: © пресс-службы ТГУ

Ученые Томского государственного университета определили оптимальное время для физических тренировок, которые наиболее эффективно снижают концентрацию сахара в крови, для этого они заставили бегать мышей, сообщает пресс-служба ТГУ.

Для этого ученые поставили масштабный эксперимент, подобных которому в мире еще не проводилось. 180 мышей откормили салом и орехами до сахарного диабета. Затем для них сделали специальные беговые дорожки.

На пробежку выходили 10 животных, причем, у одной группы тренировки начинались в 8.30 утра, у второй – вечером, в 20.30, третьей группе время тренировок изменяли: неделя – утром, неделя – вечером. Помимо этого, были группы с диабетом, которые не тренировали, и контрольная группа здоровых мышей, задействованных в тренировках.

Эффект от занятий для мышей — животных ночного образа жизни, более выражен утром, то есть в тот период суток, когда организм уже настроен на отдых. Если экстраполировать полученные данные на человека, ведущего дневной образ жизни, то лучше тренироваться вечером.

У молодых животных тренировки быстрее снижают массу тела, но уменьшение уровня глюкозы в крови происходит медленнее. У возрастных особей наоборот – сахар снижается быстрее, а вес медленнее. С чем это связано, пока неизвестно. Возможно, с особенностями обмена веществ и продукцией гормонов, которые с возрастом изменяются. С этим вопросом ученым еще предстоит разобраться.

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