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Выброшенные на берег останки «русалки» заинтриговали биологов

Источник:
Sibnet.ru
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Останки существа, напоминающего русалку, выбросило на берег в Папуа — Новой Гвинее. Специалисты высказали несколько предположений, что это было за создание.

Загадочные останки обнаружили жители острова Симбери, сообщила организация New Irelanders Only. У белой туши, чья длина вдвое превышала рост человека, отсутствовали голова и другие фрагменты. Раздвоенный хвост напоминал русалку. Местные жители не стали измерять или взвешивать находку и поспешили ее захоронить. Образцы ДНК также не были взяты.

Останки существа с острова Симбери
Фото: © New Irelanders Only

Снимки «русалки» озадачили биологов. В комментариях изданию LiveScience они сошлись во мнении, что это останки морского млекопитающего, но разошлись в определении, кто это именно.

Специалисты предложили несколько версий: сильно разложившееся китообразное, крупная акула или дюгонь — морское млекопитающее, родственное вымершим стеллеровым коровам. На сходство последнего с русалками намекает даже название: в переводе с малайского языка «дюгонь» означает «морская дева».

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