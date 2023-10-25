Выброшенные на берег останки «русалки» заинтриговали биологов

Останки существа, напоминающего русалку, выбросило на берег в Папуа — Новой Гвинее. Специалисты высказали несколько предположений, что это было за создание.

Загадочные останки обнаружили жители острова Симбери, сообщила организация New Irelanders Only. У белой туши, чья длина вдвое превышала рост человека, отсутствовали голова и другие фрагменты. Раздвоенный хвост напоминал русалку. Местные жители не стали измерять или взвешивать находку и поспешили ее захоронить. Образцы ДНК также не были взяты.

Фото: © New Irelanders Only

Снимки «русалки» озадачили биологов. В комментариях изданию LiveScience они сошлись во мнении, что это останки морского млекопитающего, но разошлись в определении, кто это именно.

Специалисты предложили несколько версий: сильно разложившееся китообразное, крупная акула или дюгонь — морское млекопитающее, родственное вымершим стеллеровым коровам. На сходство последнего с русалками намекает даже название: в переводе с малайского языка «дюгонь» означает «морская дева».