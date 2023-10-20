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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS

Источник:
РИА Новости
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Вооруженные силы России комплексно нейтрализуют угрозу американских тактических баллистических ракет ATACMS, недавно поставленных ВСУ.

Для этого расчеты ПВО пройдут подготовку по перехвату целей новой типа, а патрулирующая зону СВО авиация начнет уничтожать обнаруженные установки и склады боеприпасов гиперзвуковыми ударами, что сократит время подлета ракет.

Предположительно, что мгновенные удары по выявленным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS будут наносить самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые на днях начали патрулирование над Черным морем.

Также ведется переобучение зенитных расчетов — для успешных перехватов ATACMS военные изучают траекторию американской ракеты, ее маневрирование в полете, скорости на различных этапах полета. Первая информация уже получена.

ВСУ на этой неделе получили от США первую партию дальнобойных ракет ATACMS, которые позволяют значительно увеличить радиус зоны поражения. В ночь на 17 октября украинские военные нанесли удар при помощи ATACMS по аэродрому под Бердянском.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие
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