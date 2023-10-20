Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS

Вооруженные силы России комплексно нейтрализуют угрозу американских тактических баллистических ракет ATACMS, недавно поставленных ВСУ.

Для этого расчеты ПВО пройдут подготовку по перехвату целей новой типа, а патрулирующая зону СВО авиация начнет уничтожать обнаруженные установки и склады боеприпасов гиперзвуковыми ударами, что сократит время подлета ракет.

Предположительно, что мгновенные удары по выявленным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS будут наносить самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые на днях начали патрулирование над Черным морем.

Также ведется переобучение зенитных расчетов — для успешных перехватов ATACMS военные изучают траекторию американской ракеты, ее маневрирование в полете, скорости на различных этапах полета. Первая информация уже получена.

ВСУ на этой неделе получили от США первую партию дальнобойных ракет ATACMS, которые позволяют значительно увеличить радиус зоны поражения. В ночь на 17 октября украинские военные нанесли удар при помощи ATACMS по аэродрому под Бердянском.