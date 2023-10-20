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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ получили дальнобойные ракеты ATACMS: спасение для Украины?

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
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Украина с начала спецоперации просила у США дальнобойное оружие — оперативно-тактические ракеты ATACMS. Но опасаясь эскалации, Вашингтон до последнего отказывал. Теперь ракеты тайно переданы украинской армии, и тут же нанесен удар по российскому военному аэродрому в Бердянске. Изменит ли это «чудо-оружие» расстановку сил на фронте?

«Украине нужны дальнобойные ракеты. Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности ракет ATACMS и другого подобного оружия», — заявил Зеленский в январе 2023 года.

Месяц за месяцем Киев клянчил у Вашингтона эти ракеты. Вооруженные силы Украины (ВСУ) связывали свои неудачи на фронте с их отсутствием. Зеленский уверял президента США Джо Байдена, что они, наряду с истребителями F-16, позволят переломить ход боевых действий. 

Американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, запущенная с установки M270 MLRS
Американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, запущенная с установки M270 MLRS
Фото: Wikimedia

И когда Киев их, наконец, получил и применил по аэродрому в Бердянске, Зеленский позвонил в Белый дом и поблагодарил за помощь. «Сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали», — сказал президент Украины в специально записанном по этому поводу видеообращении.

Зачем Киеву ATACMS

Россия кардинально превосходит Украину по дальнобойным вооружениям. В арсенале у российской армии множество систем с крылатыми и баллистическими ракетами с дальностью в сотни и тысячи километров. Это Х-101 и Х-555 воздушного базирования, «Калибр» — морского, «Бастион», «Искандер-М» и «Искандер-К» — сухопутного базирования. А также на вооружении российской авиации гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Благодаря этим системам российские силы простреливают всю территорию Украины вдоль и поперек. ВС РФ наносят удары по линиям коммуникаций, инфраструктуре, оборонным предприятиям, командным центрам, скоплениям войск и военной техники.

Вооруженные силы Украины такими возможностями даже близко не обладают. К началу специальной военной операции у ВСУ в арсенале было около 500 оперативно-тактических ракет «Точка-У» советского производства с дальностью до 120 километров. Украинская армия их активно использовала, нанося чувствительные удары по российским войскам.

#Оружие
Storm Shadow: что это за ракеты?

Но к лету 2023 года эти ракеты закончились. Киев начал использовать эрзацы. Украинские умельцы переоборудовали под ударные цели реактивные разведывательные беспилотники Ту-141 «Стриж» и зенитные ракеты от комплекса дальнего действия С-200. 

Украина в постсоветские годы разработала свой оперативно-тактический комплекс «Гром». Было отмечено несколько случаев его применения по российским объектам. Но он оказался слишком «сырым». К тому же у полумертвой украинской промышленности едва ли есть возможность для его серийного производства.

Поэтому потребность Украины в «длинной руке» могли закрыть только западные ракетные комплексы. Весной 2023 года Киев получил партию англо-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Но российская ПВО научилась с ними бороться.

Таким образом, летающие по баллистической траектории ATACMS стали последней надеждой ВСУ на нанесение ударов по российским тыловым объектам.

Ракета ракете рознь

Ракеты ATACMS последних модификаций — современное и опасное оружие. Дальность до 300 километров, скорость порядка 3 Махов (три скорости звука). Благодаря инерциальным и спутниковым системам наведения очень точны. На конечном участке траектории могут маневрировать, что делает их сложной целью для ПВО. Оснащаются различными боевыми частями, в том числе бетонобойными для поражения укреплений и мостов.

Судя по обнаруженным у Бердянска фрагментам, Украине передали устаревшие модификации ATACMS — MGM-140, производство которых было прекращено около 30 лет назад. Они имеют дальность 160 километров. Не умеют маневрировать. Не очень точны: плюс-минус 200 метров. Оснащаются только кассетными боевыми частями: несут 950 осколочных элементов М74. По характеристикам эта модификация особо не отличается от устаревших советских «Точек-У».

MGM-140 представляют опасность для площадных целей: скоплений войск, техники и особенно для аэродромов. Угроза применения этих ракет может заставить российское командование отвести армейскую авиацию (вертолеты) подальше от линии фронта. А это значит, что увеличится время реакции. Ударные Ка-52 и Ми-28 могут позже прилетать по вызову войск, а они играют огромную роль в уничтожении украинской бронетехники, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Но, по их мнению, эти ракеты никак не изменят ситуацию на линии фронта. «Российская армия стабильно демонстрирует, что может приспосабливаться к новым ударным средствам Украины — но только после того, как понесет первые потери от этих средств», — отметили эксперты ISW.

Военный эксперт Виктор Литовкин считает передачу Украине ATACMS — пропагандистским ходом. По данным The New York Times, ВСУ получили всего 20 таких ракет. И у российских сил есть все средства для борьбы с ними. «Если наши комплексы, те же "Тор" или "Бук", я уже не говорю про С-400, обнаружат эту ракету, то они ее обязательно собьют», — приводят «Известия» слова эксперта.

Правда, в западных СМИ появилась информация, что американские власти не исключают возможность передачи Украине партии современных модификаций ATACMS. Это станет серьезным вызовом для российских войск, к которому им придется приспособиться.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Оружие #Аналитика
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